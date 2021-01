iOS 14.4 cảnh báo nếu iPhone không có camera chính hãng

Theo Makeuseof, Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 14.4 và iPadOS 14.4 nhằm mang đến một tính năng mới cho người dùng iPhone, iPad và iPod Touch, đó là thiết bị sẽ gửi cho người dùng thông báo trong ứng dụng Settings nếu phát hiện máy ảnh trên bo mạch đã được sửa chữa hoặc thay thế bằng các bộ phận không phải của Apple.

Về cơ bản, nếu thiết bị của người dùng đang chạy phần mềm mới nhất và máy ảnh của nó được bảo dưỡng bằng linh kiện không phải của Apple, người dùng có thể thấy thông báo máy ảnh quan trọng trên màn hình khóa và ở đầu ứng dụng Settings.

Nhấn vào thông báo sẽ đưa người dùng đến ứng dụng Settings. Nếu không phải là camera chính hãng, người dùng sẽ nhận được nội dung “Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera”, tạm dịch là “Không thể xác minh iPhone này có camera chính hãng của Apple hay không”.

Cảnh báo này hiển thị trên các mẫu iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max mới nhất. iPhone cũ hơn không hiển thị các thông báo camera không chính hãng.