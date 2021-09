iPhone 13 và 13 mini xuất hiện với dãy camera mới, notch nhỏ hơn

Theo TheVerge, bộ đôi sản phẩm này có bộ nhớ trong được tăng cường với các lựa chọn 128 GB, 256 GB và 512 GB. Không có nhiều tính năng hoặc thay đổi mới triệt để trên iPhone 13 và 13 mini so với tiền nhiệm, ngoại trừ một số cải tiến.

Đầu tiên là cụm notch (tai thỏ) cho Face ID được thu gọn (giảm 20%) để chiếm ít không gian hơn trên màn hình điện thoại, mang đến một cái nhìn đẹp mắt hơn. Bên trong máy đi kèm chip A15 Bionic nhanh và tiết kiệm điện hơn so với A14 Bionic năm ngoái. Đó vẫn là chip 5nm và CPU 6 lõi nhưng được Apple tự hào là chip nhanh nhất trên smartphone, nhanh hơn tới 50% so với đối thủ. Nó cũng có đồ họa nhanh hơn tới 30% so với các đối thủ cạnh tranh.

Dòng iPhone 13 mới cũng cung cấp thời lượng pin tốt hơn, trong đó iPhone 13 mini có thời lượng pin dài hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 mini, trong khi iPhone 13 lớn hơn có thời lượng pin nhiều hơn tới 2,5 giờ so với iPhone 12. Điều này một phần nhờ A15 Bionic cũng như các cải tiến và tối ưu hóa phần mềm bổ sung.

Các tính năng trên camera của iPhone 13 Apple

Các sản phẩm này cũng trang bị camera cải tiến so với tiền nhiệm với cảm biến lớn hơn 47% cho máy ảnh chính so với năm ngoái, cho phép nó thu được nhiều ánh sáng hơn trong môi trường tối. Camera góc rộng mới là ống kính 12 MP với khẩu độ f/1.6, trong khi camera siêu rộng 12 MP có ống kính f/2.4 nhanh hơn và trường nhìn 120 độ. iPhone 13 cũng sẽ có công nghệ ổn định cảm biến mà Apple đã giới thiệu vào năm ngoái trên 12 Pro Max - công nghệ sẽ di chuyển vật lý cảm biến rộng để giảm rung động.

Apple cũng hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất 5G của iPhone 13 so với iPhone 12, với thêm nhiều băng tần hỗ trợ cho trải nghiệm 5G quốc tế tốt hơn. Công ty hứa hẹn iPhone sẽ hỗ trợ 200 nhà mạng tại hơn 60 quốc gia và khu vực vào cuối năm nay.