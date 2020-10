JBL ra mắt loa di động Party Box On the Go

Party Box On The Go là sản phẩm chính hãng từ thương hiệu âm thanh Mỹ uy tín hơn 74 năm kinh nghiệm và được yêu thích bởi giới trẻ toàn cầu. Đây cũng là loa di động duy nhất ở phân khúc có tích hợp khả năng karaoke với mic tặng kèm chính hãng và kết nối nhạc cụ ngoài.

JBL Party Box On the Go có công suất 100W, công nghệ JBL Pro Sound và đèn đồng bộ theo nhịp điệu, bạn còn có thể kết nối không dây một cặp loa với nhau để tạo nên bữa tiệc âm nhạc lớn hơn.

Loa trang bị kết nối Bluetooth, USB và AUX, được kèm theo dụng cụ bật nắp chai, miếng đệm vai, khả năng sạc nhanh trong 6 tiếng và công nghệ chống bắn nước IPX4.

Tại thị trường Việt Nam, JBL Party Box On the Go chính thức cho người dùng đặt mua trước từ thời điểm hiện tại đến ngày 23.10 với giá bán 9,99 triệu đồng. Người dùng mua sớm sẽ được tặng thêm tai nghe Tune120TWS trị giá 2,39 triệu đồng.