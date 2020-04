Keysight hợp tác chuẩn hóa quy trình sản xuất trạm phát sóng 5G của Nokia

Thiết bị 5G phức tạp hơn nhiều so với thiết bị công nghệ cũ, khiến thời gian kiểm thử trong quá trình sản xuất tăng đáng kể. Khi việc triển khai 5G đang tăng lên trên khắp thế giới, các nhà sản xuất thiết bị 5G phải tối ưu hóa quy trình kiểm thử, cho phép họ đảm bảo lịch giao hàng cạnh tranh. Keysight đã sử dụng công nghệ phần mềm tiên tiến do Keysight Lab Laboratory, bộ phận nghiên cứu ứng dụng của hãng, phát triển để phân tích dữ liệu sản xuất trước đây với số lượng lớn do Nokia cung cấp. Điều này cho phép Nokia có thể đưa ra các quyết định về chiến lược kiểm thử dựa trên dữ liệu và xây dựng các kế hoạch kiểm thử sản xuất tối ưu.