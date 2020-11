Khám phá mẫu máy MacBook Air dùng chip M1 của Apple

Bạn muốn dùng nó để duyệt web? Nó tải các trang web nặng nề rất nhanh, nhanh hơn mức bạn từng thấy trên các máy tính xách tay khác. Bạn muốn chơi game ? Cũng rất tuyệt, thậm chí nó còn không phát ra tiếng ồn của quạt tản nhiệt - thứ vốn gây ra sự khó chịu khi bạn trải nghiệm game trong môi trường yên tĩnh như đêm khuya. Nếu bạn lo lắng về việc mang theo sạc, đừng lo vì kể từ bây giờ máy tính MacBook mới có thể sử dụng thoải mái cả ngày.

Có lẽ việc sử dụng MacBook Air mới giờ đây cũng giống như bước vào một thế giới mới, nơi chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn nữa từ các thiết bị siêu di động vốn đang dần chạm vào những giới hạn khó chịu về thời lượng pin, tản nhiệt hay hiệu năng.

Tất cả những kì tích này chủ yếu nhờ vào bộ vi xử lý (SOC) Apple M1 - mẫu chip máy tính đầu tiên của Apple sử dụng kiến trúc ARM. Sau hơn một thập kỷ sử dụng kiến trúc ARM cho chip di động, cuối cùng Apple đã hội đủ công nghệ và kinh nghiệm để tự xây dựng cho hãng một chip máy tính riêng cho máy Mac, minh chứng cho khả năng "tự cung tự cấp" của họ và cũng là lời tạm biệt với chip Intel.

Một khởi đầu mới

Sử dụng kiến trúc ARM giúp máy tính mới của Apple không hoang phí quá nhiều điện năng Ảnh: Engadget

Theo kết quả đánh giá, MacBook Air mới của Apple là mẫu máy tính xách tay siêu di động tinh tế nhất hiện nay chủ yếu nhờ vào chip M1, nó có hiệu năng mạnh mẽ và hoạt động hoàn toàn yên tĩnh nhờ không cần đến quạt tản nhiệt, thời lượng pin cực ấn tượng và là khởi đầu của việc hợp nhất phần cứng và phần mềm toàn diện mà Apple đã từng thực hiện trên iPhone, iPad...

Quay lại năm 2005, thời điểm đó Apple cũng phải vật lộn để chuyển CPU của máy Mac từ Motorola sang Intel, nhưng cũng vì phụ thuộc Intel nên hiệu năng của máy Mac vẫn chưa thực sự vượt trội so với Windows, thậm chí họ cũng tích hợp sẵn BootCamp để người dùng có thể cài thêm Windows. Nhưng nhờ Intel, người dùng biết được khả năng tối ưu tốt như thế nào của Apple và hãng còn thu hút fan của mình bằng thiết kế nguyên khối của các mẫu MacBook Pro rất tinh tế.

Sau một thập kỷ dành quá nhiều sự tập trung cho iPhone và iPad, có vẻ như hãng đã nhận ra các máy Mac của mình đang dần thiếu hấp dẫn và bị bỏ rơi. TouchBar vẫn vô dụng, bàn phím cánh bướm tệ hại và "thùng rác" Mac Pro thì đáng để quên. Công ty bắt đầu nhận ra cần phải thay đổi, khởi đầu với việc quay lại bàn phím cũ được cải tiến và máy Mac Pro mới với khả năng nâng cấp linh hoạt dành cho người dùng chuyên nghiệp. Giờ đây chip M1 của nền tảng Apple Silicon trở thành quân cờ trọng tâm trong kế hoạch làm mới máy tính Mac của hãng, một bước đi giải quyết được hàng loạt vướng mắc mà Apple đang mắc kẹt với Intel và chính họ: Khả năng kiểm soát chất lượng phần cứng lẫn phần mềm.

Nền tảng Apple Silicon đã có khởi đầu mới với chip M1 Ảnh: Apple

Sự kết hợp hài hòa giữa phần cứng và phần mềm của chính Apple luôn là điểm hấp dẫn nhất của iPhone và iPad, nó trở thành lợi thế vô song so với đối thủ Android. Giờ đây, về cơ bản công ty đang mang lại trải nghiệm gắn kết tương tự cho máy Mac.

Không chỉ phần cứng được làm mới, macOS Big Sur - phiên bản thứ 17 của hệ điều hành máy tính Apple cũng được tối ưu sâu cho M1, mang lại cảm giác mượt mà như iOS. Giống như các nhà sản xuất máy tính khác, việc chuyển sang M1 có nghĩa là Apple phải đối mặt với việc thiếu hụt ứng dụng, nhưng may mắn là họ có sự liên kết với kho ứng dụng phong phú của iOS và M1 cũng sử dụng kiến trúc ARM.

Nhưng Apple cũng không từ bỏ các ứng dụng được xây dựng cho x86 của Intel, ngoài việc tung ra bộ kit để khuyến khích các nhà phát triển chuyển đổi ứng dụng thì hãng cũng giới thiệu trình giả lập Rosetta 2 mới để khởi chạy các ứng dụng cũ, thứ mà theo biên tập viên Engadget là đã mang lại trải nghiệm liền mạch, không xảy ra sự cố nào trong suốt quá trình thử nghiệm.

Tương lai đầy hứa hẹn

M1 cũng mang lại cho MacBook Air điều mà nó chưa từng có trước đây: Hiệu suất chơi game khá. SOC mới của Apple cung cấp tối đa 8 lõi GPU (MacBook Air phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 7 lõi) nhưng vẫn vượt trội so với đồ hoạ tích hợp của Intel, giúp nó có thể chạy các tựa game trên Apple Arcade như The Pathless một cách dễ dàng ở tốc độ 60 khung hình/giây, tương tự như trên máy tính để bàn Windows. Điều này không quá bất ngờ khi chip A-series của Apple luôn mang lại hiệu suất ổn định trên iPhone và iPad. Nhưng việc bạn sử dụng một chiếc laptop siêu mỏng như MacBook Air để chơi các tựa game 3D nặng mà không hề giật lag hay ồn ào là một kỳ tích chưa từng có. Thậm chí, máy còn có khả năng chơi game Fortnite ở khoảng 60 khung hình/giây ở thiết lập độ phân giải 1.400 x 900 pixel và cài đặt đồ họa ở mức cao. Trong khi đồ hoạ Iris Plus của Intel trên MacBook Air trước đó chỉ có thể đạt tối đa 40 khung hình/giây ở thiết lập tương tự.

Apple bắt đầu tập trung nguồn lực để cải tiến máy Mac, dù đó là chip M1 hay bàn phím mới Ảnh: Engadget

Một cú sốc khác là MacBook Air mới sở hữu hiệu năng ấn tượng này mà không hề sử dụng quạt tản nhiệt, nó chỉ dựa vào tản nhiệt rắn và làm mát thụ động tương tự như iPad hay iPhone. Dù trước đó chiếc Dell XPS 13 2-trong-1 năm 2017 cũng sử dụng cơ chế tương tự nhưng lại sử dụng chip Core Y của Intel vốn rất chậm chạp.

Qua đó, Apple đã chứng minh quyết định rời bỏ Intel của họ là xác đáng, nhất là khi thời lượng pin của chiếc MacBook Air mới của Apple kéo dài tới 16 giờ 20 phút khi xem video HD, cao hơn tới 5 tiếng so với MacBook Air cũ. Ngoài ra, màn hình Retina 13.3 inch và bàn phím của thiết bị cũng rất tuyệt, dù điểm yếu cố hữu vẫn là số lượng cổng kết nối quá ít: Chỉ có 2 cổng USB-C dùng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.

Dù có là một người hâm mộ Windows đi chăng nữa, bạn cũng khó phủ nhận rằng MacBook Air dùng chip M1 có lẽ là một bước tiến vượt bậc của Apple về mọi mặt. Nhưng liệu bạn có nên bỏ máy Mac hiện tại của mình không? Điều đó còn tuỳ thuộc vào bạn, vì máy MacBook Air trước đó vẫn đủ mạnh để sử dụng trong nhiều năm. Nhưng nếu bạn đang sở hữu một máy Mac 5-6 năm tuổi hoặc một chiếc laptop Windows cũ, có lẽ bạn nên thử tìm cơ hội chuyển qua máy Mac mới với chip M1, nếu đủ ngân sách, bởi hiệu năng và những gì mà chiếc máy tính này mang lại là câu trả lời xác đáng nhất cho những phàn nàn của bạn.