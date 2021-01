Kỷ lục Guinness lập trình viên trẻ nhất thế giới

Theo The Next Web, trong một bài đăng trên blog, IBM cho biết “để đạt kỷ lục thế giới, Kautilya bắt đầu đọc các tài liệu về khóa học của IBM giúp hiểu các khái niệm về lập trình máy tính và ngôn ngữ Python. Do tác động của Covid-19 và nhu cầu ở nhà, tham gia các khóa học là một cách mà Kautilya cùng với sự hỗ trợ của cha mẹ có thể dành thời gian học các kỹ năng mới”.