Làm gì khi kết nối Wi-Fi không hoạt động trên Windows 10 và Surface?

Đầu tiên bạn cần kiểm tra lại cài đặt Network & Internet của Windows trước, truy cập vào Start > Settings > Network & Internet. Nếu trong cài đặt không thấy có kết nối Wi-Fi hiển thị và biểu tượng Internet access dưới thanh taskbar không hiển thị thì bạn tiến hành thực hiện các bước khắc phục sự cố.

1. Khởi động lại Surface, Windows 10

Bạn tiến hành khởi động lại máy tính hoặc Surface, sau khi khởi động lại truy cập vào Start > Settings > Network & Internet. Tiếp theo chọn mục Airplane mode và chắc chắn rằng mục này đã được tắt.

Tiếp theo kiểm tra xem mục Wi-Fi đã được hiển thị hay chưa, nếu rồi thì chỉ việc thực hiện kết nối bình thường. Nếu chưa bạn chuyển qua bước tiếp theo.

2. Thực hiện Update cho hệ điều hành

Bạn nên thực hiện cập nhật các bản vá lỗi, cũng như các trình điều khiển mới nhất cho card Wi-Fi để sửa được các sự cố kết nối.

Truy cập vào Start > Settings > Update & Security > Windows Update. Chọn vào Check for updates để bắt đầu kiểm tra cập nhật, nếu các gói cập nhật khả dụng với thiết bị của bạn thì hãy tiến hành cập nhật và khởi động lại máy tính. Cứ thực hiện đến khi nào bạn kiểm tra cập nhật và nhận được thông báo Your device is up to date.

Cập nhật Windows để khắc phục lỗi Ảnh chụp màn hình

Sau khi mọi thứ đã được cập nhật, lúc này hãy kiểm tra lại kết nối Wi-Fi của thiết bị nhé. Nếu vẫn chưa khắc phục được hãy kiểm tra bước tiếp theo.

3. Sử dụng trình chẩn đoán lỗi Windows Network Troubleshooter

Chọn vào nút Start > Settings > Network & Internet > Status > Network troubleshooter, tiếp theo hãy thực hiện theo những yêu cầu cần thiết của trình chẩn đoán lỗi.

4. Kiểm tra Wi-Fi trong Device Manager

Trong một số trường hợp, Wi-Fi có thể bị tắt trong Device Manager khiến bạn mất kết nối. Kiểm tra bằng cách mở menu Start > nhập vào ô tìm kiếm dòng Device Manager và khởi động nó trong kết quả tìm kiếm.

Nhấp đúp chuột vào mục Network adapters và kiểm tra xem bên trong có trình điều khiển nào giống như trong bảng liệt kê dưới đây hay không (có thể khác biệt đôi chút tùy model của Surface).

Danh sách tên các trình điều khiển của card mạng thông dụng Ảnh chụp màn hình

Nếu có, nhấp đúp chuột vào trình điều khiển > chọn tab Drivers và chọn Disable Device. Xong bạn đợi giây lát rồi chọn vào Enable Device để mở lại trình điều khiển cho card mạng. Cuối cùng khởi động lại thiết bị.