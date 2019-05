LG trình làng dòng điều hòa Dual Cool Inverter có khả năng lọc không khí

Nội dung tọa đàm đề cập đến thực trạng ô nhiễm môi trường, thời tiết nắng nóng kéo dài tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ về xu hướng kiến trúc, xu hướng thiết kế không gian sống theo tiêu chí xanh, mát lành, gần gũi thiên nhiên.

Theo LG , chức năng thanh lọc không khí là điểm nổi bật của dòng điều hòa Dual Cool Inverter (mã APF) mới của hãng, khi trang bị bộ phận cảm biến PM 1.0 gắn trên máy, giúp phát hiện các tác nhân gây hại với kích thước siêu nhỏ, chỉ khoảng 1µm (như vi khuẩn, khói thuốc, khí thải xe hơi…).

Khi khởi động, bộ cảm biến sẽ tự động đo lường mức độ bụi và ô nhiễm trong không khí và hiển thị trên màn hình thông qua 6 màu tương ứng với các mức độ không khí từ trong lành đến ô nhiễm. Đồng thời, máy sẽ tự động phát ra 5 triệu ion để bắt giữ các phân tử bụi và vi khuẩn, trả lại bầu không khí trong lành. Đặc biệt hơn, tính năng này có thể hoạt động độc lập. Người sử dụng có thể khởi động chức năng này mà không cần phải bật chức năng làm lạnh/sưởi ấm thông qua phím tắt Air Purify trên điều khiển.

Kết quả của cuộc thử nghiệm thực tế tại Việt Nam trên dòng điều hòa LG Dual Cool Inverter APF chứng minh khả năng lọc khí của điều hòa này. Cụ thể, với nồng độ bụi PM2.5 và PM10 trong không khí lúc ban đầu tương ứng là 57 microgam/m3 và 911 microgam/m3 (vượt xa ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn của WHO), sau 8 tiếng lọc, nồng độ bụi PM2.5 chỉ còn ở mức 4 microgam/m3 và PM10 chỉ còn 26 microgam/m3. Đây là chỉ số đảm bảo độ sạch của không khí trong nhà và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Ngoài ra, kết quả thử nghiệm thực tế về tính năng tiết kiệm điện đối với mẫu điều hòa APF, qua 2 lần thử nghiệm 8 tiếng cho thấy: Điều hòa để qua đêm với nhiệt độ 26 độ, quạt gió cao tốn 0,938 số điện. Điều hòa để qua đêm 27 độ, quạt gió tự động, chạy hết 0,784 số điện. Như vậy, tính trung bình trong 1 tháng (30 ngày), nếu để điều hòa chạy 8 tiếng/ngày sẽ chỉ hết khoảng 29 số điện, tương đương dưới 100.000 đồng/tháng tùy theo thang giá điện của người dùng.

Song song đó, mẫu điều hòa này còn tương thích với ứng dụng Smart ThinQ giúp dễ dàng kết nối và kiểm soát điều hòa từ xa. Nhờ đó, người dùng có thể dùng smartphone để dễ dàng bật/ tắt, điều khiển điều hòa từ xa, theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của điều hòa, kiểm tra trạng thái hoạt động của máy.