Linh kiện Trung Quốc tăng lên 60% trong smartphone mới của Huawei

Nikkei cùng công ty nghiên cứu Fomalhaut Techno Solutions có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đã tách Mate 40 E 5G của Huawei và phát hiện ra rằng các bộ phận do Trung Quốc sản xuất chiếm khoảng gần 60% tổng giá trị thành phần, nhiều gấp đôi so với chiếc Mate 30. Điện thoại thông minh Mate 40E được phát hành tại Trung Quốc vào tháng 3.2021. Nikkei và Fomalhaut đã xác định nguồn gốc của từng thành phần để đưa ra kết luận phân tích cuối cùng.

Được biết, sự gia tăng chủ yếu nêu trên là do Huawei sử dụng màn hình điện phát quang hữu cơ được Tập đoàn Công nghệ BOE của Trung Quốc sản xuất để thay thế màn hình của Samsung Electronics. Fomalhaut ước tính chi phí sản xuất của Mate 40E là 367 USD, gần bằng chi phí chiếc Mate 30 được bán ra thị trường vào tháng 9.2019.

“Mặc dù BOE chậm hơn Samsung hai năm về công nghệ, nhưng Huawei đang tích cực tăng cường sử dụng bộ phận do BOE sản xuất để cạnh tranh với Samsung trên thị trường điện thoại thông minh”, Yoshio Tamura, chủ tịch mảng hoạt động châu Á tại công ty nghiên cứu Display Supply Chain Consultants, nói.

Huawei từng không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng chip Qualcomm làm “bộ não” cho điện thoại thông minh của mình. Tuy nhiên, tác động từ lệnh cấm từ phía Mỹ đã buộc hãng viễn thông Trung Quốc phải tìm một hướng đi khác độc lập hơn. Huawei đã sử dụng chip Kirin 990E, do công ty con HiSilicon thiết kế và TSMC gia công sản xuất, trong Mate 30. HiSilicon cũng là nguồn chip truyền thông (communication chip) của Mate 40E. Các thành phần linh kiện Trung Quốc khác bao gồm cảm biến vân tay và pin.

Đầu năm 2019, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã cấm Huawei kinh doanh với các công ty Mỹ. Mùa thu năm 2020, Washington bổ sung lệnh cấm đối với việc cung cấp chất bán dẫn sử dụng công nghệ của Mỹ cho Huawei. Mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei tiếp tục gặp khó khăn dưới sự điều hành của Tổng thống Joe Biden. Công ty đã phải chuyển hướng mua sắm linh kiện trong nước khi dần cạn kiệt hàng tồn kho ở Mỹ.

Theo nghiên cứu, các bộ phận của Mỹ chỉ chiếm 5,2% tổng giá trị thành phần trong Mate 40E, nhưng con số này trên thực tế đã tăng từ 2,6% trong Mate 30. Có sáu loại chất bán dẫn của Mỹ trong mẫu mới so với hai loại ở mẫu cũ. Không tìm thấy linh kiện nào của Mỹ tương thích với mạng 5G. Tuy nhiên, Mate 40E có chip Qualcomm phục vụ cho các chức năng cốt lõi như xử lý mật mã giao tiếp. Thiết bị này cũng chứa chất bán dẫn 4G của nhà sản xuất Mỹ Qorvo. Giám đốc Fomalhaut Minatake Kashio tin rằng Huawei “có thể đã sử dụng chip do Mỹ sản xuất mà công ty đã mua và tích lũy trước khi các lệnh trừng phạt được đưa ra”.

Nghiên cứu cũng tiết lộ 15,9% giá trị linh kiện của Mate 40E là do Nhật Bản sản xuất. Con số này giảm so với mức 24,5% của Mate 30 vì một thiết bị bộ nhớ do Kioxia (trước đây là Toshiba Memory) sản xuất được thay thế bằng sản phẩm của Samsung. Được biết, có một số bộ phận chỉ được sản xuất bởi các công ty Nhật Bản bao gồm cả cảm biến và thiết bị xử lý tín hiệu.

“Nếu Huawei yêu cầu chúng tôi cung cấp các bộ phận, chúng tôi vẫn phải tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Mỹ, hoặc sẽ xuất hàng trong phạm vi cho phép”, một nhà cung cấp Nhật Bản nói với Nikkei.