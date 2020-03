Lỗi Facebook khiến các bài viết về Covid-19 bị đánh dấu… tin rác

Ông Guy Rosen, phó chủ tịch phụ trách minh bạch của Facebook chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng, đây là một lỗi trong hệ thống chống thư rác của công ty, không liên quan bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự điều hành nội dung hay phương thức làm việc từ xa đang được áp dụng.

Vấn đề này phát sinh một ngày sau khi Facebook thông báo rằng họ đã chuyển các nhân viên sang làm việc tại nhà vì lý do sức khỏe cộng động, tất cả nhân viên hợp đồng thực hiện dịch vụ đánh giá nội dung cho mạng xã hội này chủ yếu được thuê từ các công ty độc lập bên ngoài. Đây cũng là lý do nhiều người hoài nghi lý do thật sự của sự cố.