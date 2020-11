Máy quét LiDAR là gì và nó được sử dụng như thế nào trên iPhone 12 Pro?

Về kỹ thuật, cảm biến độ sâu LiDAR sẽ giúp xác định khoảng cách giữa chính nó và một vật thể bằng cách theo dõi thời gian mà một xung ánh sáng phát ra (thường là tia laser) và phản xạ trở lại thiết bị thu phát. Nó giống như một radar, ngoại trừ thay vì phát sóng vô tuyến thì nó sử dụng ánh sáng (tia) hồng ngoại.

Thực tế, LiDAR là một biến thể cảm biến độ sâu được Apple tùy biến riêng. Trước đó, loại hình cảm biến này đã và đang xuất hiện trên nhiều thiết bị Android dưới dạng cảm biến độ sâu được gọi là ToF. Điểm khác biệt là cách mà Apple tối ưu và sử dụng nó trên iPhone có thể sẽ có chút ít khác biệt với các nhà sản xuất Android. Hãy cùng theo dõi bài viết này của trang How To Geek do Thanh Niên Online lược dịch để tìm hiểu thêm về công nghệ đầy thú vị này của Apple.