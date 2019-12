Microsoft chuẩn bị kết thúc vòng đời cho ứng dụng Wunderlist

Theo The Verge, Microsoft đã mua Wunderlist vào năm 2015 và dành hai năm vừa qua để xây dựng ứng dụng To Do thay thế.

Đội ngũ Wunderlist cho biết “chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo ứng dụng mới của chúng tôi là To Do sẽ trở thành một ngôi nhà mới cho danh sách của bạn. Chúng tôi đã ngừng phát hành các tính năng mới và các bản cập nhật lớn cho Wunderlist, do đó ứng dụng này trở nên khó khăn hơn để duy trì. Chúng tôi không thể đảm bảo Wunderlist sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường”.

Microsoft hiện sẽ ngừng các dịch vụ Wunderlist của mình vào tháng 5.2020 và khuyến nghị người dùng hiện tại chuyển sang ứng dụng To Do. Người dùng có thể nhập danh sách từ Wunderlist trực tiếp vào To Do nhưng sẽ cần có tài khoản Microsoft để sử dụng ứng dụng.

Microsoft đã cải thiện To Do rất nhiều kể từ khi giới thiệu hai năm trước và công ty đã ra mắt phiên bản Mac vào đầu năm nay trước khi đại tu To Do hoàn toàn để biến ứng dụng này trở nên quen thuộc hơn với người dùng Wunderlist.

Christian Reber, người sáng lập Wunderlist đã đề nghị mua lại ứng dụng từ Microsoft đầu năm nay để tránh bị đóng cửa. Mặc dù việc mua lại Wunderlist khá phức tạp, nhưng rõ ràng Microsoft không sẵn sàng bán ứng dụng này và họ coi To Do là sự thay thế. Sau ngày 6.5.2020, các tác vụ trong Wunderlist sẽ không còn đồng bộ hóa, nhưng người dùng vẫn sẽ có “một khoảng thời gian giới hạn” để chuyển các nhiệm vụ quan trọng vào To Do.

Hiện tại Microsoft cũng đã ngừng cho đăng ký tài khoản Wunderlist.