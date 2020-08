Microsoft Edge 85 ra mắt với nhiều tính năng mới

Theo Neowin, một trong những cải tiến của Edge 85 là khả năng đồng bộ hóa dữ liệu trình duyệt như tiện ích mở rộng, mật khẩu, mục yêu thích và Collections giữa các cấu hình Azure Active Directory (AAD). Tính năng này nhắm đến người dùng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang chuẩn bị cho mùa tựu trường. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng chú ý trong trình duyệt là khả năng đồng bộ hóa lịch sử và các thẻ.

Edge 85 cũng mang đến một công cụ đánh dấu PDF mới cho phép người dùng đánh dấu và viết trên các tập tin PDF - một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho người dùng Edge cũ. Công cụ Collections cũng có khả năng gửi danh sách trực tiếp vào OneNote từ trình duyệt - ngoài khả năng gửi tới Excel và Word. Ngoài ra còn có những cải tiến đối với chế độ Internet Explorer trong trình duyệt, cho phép quản trị viên thiết lập chính sách nhóm cho một tổ hợp ứng dụng tin tưởng khởi chạy mà không cần lời nhắc.

Đối với cải tiến bảo mật, Edge 85 kết hợp các bản sửa lỗi bảo mật từ dự án Chromium mới nhất. Nó cũng đi kèm các cải tiến trong DevTools, bao gồm hỗ trợ mô phỏng Surface Duo và các phím tắt phù hợp với VS Code. Ngoài ra còn có một số thử nghiệm như tính năng gỡ lỗi lưới CSS, khả năng di chuyển công cụ giữa các bảng...

Bản cập nhật Edge 85 sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng trình duyệt mới của Microsoft kể từ hôm nay và trình duyệt sẽ tự động cập nhật trong nền. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể chọn cập nhật thủ công bằng cách vào menu dấu ba chấm, chọn Help and feedback > About Microsoft Edge để buộc kiểm tra phiên bản mới và cập nhật.