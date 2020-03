Microsoft ra mắt bảng cập nhật tình hình Covid-19

Theo The Next Web, Microsoft cho biết hãng tổng hợp dữ liệu cho bảng điều khiển này từ các nguồn đáng tin cậy như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC). Hiện tại bảng điều khiển có thể truy cập dễ dàng ở địa chỉ https://bing.com/covid.