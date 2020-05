Microsoft tăng sức mạnh cho Excel trong bản cập nhật mới

Bắt đầu từ bản cập nhật Insider Fast Build for Office của máy tính để bàn phiên bản 2006 (Build 12905.20000), Microsoft đã cho phép người dùng Excel nhập dữ liệu từ tài liệu PDF. Nhập và làm mới dữ liệu từ các tài liệu PDF là một trong những tính năng được yêu cầu cao liên quan đến dữ liệu của người dùng Microsoft Excel. Do đó, tất cả người dùng Excel có thể nhập, làm mới và phân tích dữ liệu từ các tài liệu PDF.

Để bật tính năng nói trên, truy cập vào tab Data > Get Data > From Files > From PDF. Ngoài ra, Microsoft cũng đã cố gắng khắc phục một số vấn đề mà người dùng Excel gặp phải và có bài phát biểu rằng: “Chúng tôi đã khắc phục sự cố khiến tên máy in bị trùng lặp trong danh sách các máy in có sẵn. Và khắc phục sự cố nhằm cải thiện thời gian hiệu suất cho người dùng khi họ xóa các cột được merge lại trước đó!”.

Sau đây là bộ các bản sửa lỗi đáng chú ý mà Microsoft mang đến trong bản phát hành cập nhật Insider Fast Build for Office cho Windows:

• Sửa lỗi cho các phím tắt và các vấn đề kiểm tra chính tả khi sử dụng bàn phím tiếng Anh Thụy Sĩ (QWERTZ).

• Sửa lỗi các tệp tin có giá trị XML tùy chỉnh mở cực kỳ chậm.

• Sửa lỗi không thành công khi thêm comment trong một tài liệu trắng.

• Sửa lỗi các project VBA chứa các tham chiếu đến các thư viện mã có các ký tự double-byte trong tên thư viện hoặc đường dẫn thư viện sẽ khiến Office xem là bị hỏng khi tải.