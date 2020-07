Motorola One Fusion ra mắt, trang bị camera 48 MP

Theo Neowin, phiên bản không phải Plus giữ lại hầu hết các thông số kỹ thuật và tính năng đi kèm với bản đắt tiền hơn của nó, nhưng điểm khác nằm ở chỗ máy ảnh, chip xử lý và notch trên màn hình. One Fusion có màn hình Max Vision HD+ với một notch hình giọt nước, không giống như màn hình One Fusion+ không có notch.

Máy có camera chính 48 MP với công nghệ Quad Pixel. Điều này được kết hợp bởi một ống kính góc cực rộng với trường nhìn 118 độ, camera Macro Vision và cảm biến độ sâu. Điện thoại được trang bị chip 8 lõi Snapdragon 710 lỗi thời. Ngoài pin 5.000 mAh và nhiều tính năng như đã nói ở trên.

Motorola tuyên bố pin điện thoại có thể hoạt động tới 48 giờ, mặc dù điều này thực sự phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng. Ngoài ra còn có nút Google Assistant dành riêng cho điện thoại để cho phép người dùng thực hiện các tác vụ chỉ bằng cách sử dụng giọng nói của mình. Trên lưng nó có cảm biến vân tay kèm logo “M”.

Vẫn chưa có thông tin về giá cả, nhưng One Fusion dự kiến sẽ có mức giá thấp hơn so vớ 300 EUR trên bản Plus. Nó sẽ có sẵn từ hôm nay trên khắp các quốc gia ở Mỹ Latin trước khi ra mắt tại Ả Rập Xê Út và UAE.