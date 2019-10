MV mới của Selena Gomez được quay hoàn toàn bằng iPhone 11 Pro

Lose you to love me đánh dấu sự trở lại của ngôi sao nhạc pop Selena Gomez sau album Revival năm 2015. Theo Billboard, video âm nhạc mới này được đạo diễn kỳ cựu Sophie Muller cầm trịch. Sophie Muller là người đã từng cộng tác với Gomez trong dự án Good for you.

Ca khúc mới Lose you to love me gây ấn tượng bởi giai điệu u sầu cùng hình ảnh tông màu đen trắng. Đặc biệt hơn cả là toàn bộ video được quay bằng iPhone 11 Pro. Tuy video được xử lý hậu kỳ và không sử dụng máy quay chuyên dụng nhưng cũng có thể thấy iPhone 11 Pro xử lý rất tốt trong môi trường ánh sáng yếu như thế nào.

Lose you to love me của Selena Gomez được quay hoàn toàn bằng iPhone 11 Pro Ảnh: Billboard

Apple cũng đăng tải một đoạn video được cắt từ Lose you to love me lên trang YouTube của hãng để quảng cáo cho chiến dịch mang tên Shot on iPhone . Không chỉ vậy, nữ ca sĩ Selena Gomez cũng chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình với hashtag #ShotOniPhone.

Đây không phải lần đầu các hãng điện thoại lớn hợp tác với các ca sĩ nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm của mình. Google đã từng hợp tác với John Legend để thực hiện video âm nhạc bằng chiếc điện thoại Pixel 2. Trước đó, Apple cũng đã phát hành clip Shot on iPhone on tour với các cảnh quay do iPhone XS đảm nhiệm.

Lose you to love me sau một ngày phát hành đã nhanh chóng thu hút hơn 21 triệu lượt xem trên YouTube.