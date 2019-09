Selena Gomez trải lòng về hành trình chống chọi với bệnh trầm cảm

Với những nỗ lực điều trị trầm cảm và trở thành niềm cảm hứng cho nhiều bệnh nhân có cùng hoàn cảnh tự tin vượt qua căn bệnh tâm lý trên, Selena Gomez vừa được Bệnh viện McLean ở bang Massachusetts (Mỹ) trao giải McLean 2019 hôm 13.9 vừa qua. Tuy nhiên, phải đến hôm 26.9, công chúng mới có dịp được theo dõi bài phát biểu khi nhận giải của nữ ca sĩ nhờ một video được người hâm mộ đăng tải trên mạng xã hội.

Trong bài phát biểu của mình, giọng ca sinh năm 1992 đã kể lại hành trình đánh bại bệnh trầm cảm cũng như cách bản thân vượt qua những nỗi sợ tâm lý. “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi chúng ta cùng chia sẻ sự thật, năm ngoái, tôi đã đau khổ về tinh thần lẫn thể xác và chìm trong bế tắc. Tôi chẳng thể nở nổi một nụ cười và kiểm soát mọi thứ ở mức bình thường. Cảm giác như tất cả nỗi đau, sự bất an trong người đã cuốn tôi vào hố sâu tuyệt vọng và đó trở thành một trong những giai đoạn đáng sợ nhất trong cuộc đời mình”, cựu ngôi sao Disney cho biết.

Selena Gomez cho biết cô tự hào và vinh dự khi được bệnh viện vinh danh vì những nỗ lực của bản thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Chủ nhân hit I can't get enough tiết lộ sau khi được chẩn đoán bệnh rõ ràng, cô bắt đầu cảm nhận được rằng sự kinh hoàng và nhẹ nhõm thay nhau xâm chiếm tâm trí. “Kinh hoàng là khi tấm màn bí ẩn đã được vén lên, bạn biết rõ những điều tồi tệ mà mình đang và sẽ phải đối mặt nhưng nhẹ nhõm vì cuối cùng bản thân cũng đã tìm ra được lý do tại sau nhiều năm qua mình luôn chịu đựng sự chán nản và lo lắng. Tôi chưa bao giờ nhận thức đầy đủ về tình trạng này vì vậy từ đó tôi bắt đầu đối mặt với chúng”, Selena Gomez giải thích. Theo lời kể của người đẹp 27 tuổi, cô đã kiên trì tuân thủ các phương pháp điều trị và được cung cấp những kiến thức cần thiết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tâm lý cũng như gặp được một bác sĩ tận tâm giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.

“Mặc dù hiện tại những vấn đề tâm lý không hẳn hoàn toàn biến mất nhưng tôi thật sự tự hào khi nói rằng sau một năm nỗ lực điều trị, hiện giờ tôi sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có thể kiểm soát được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình như trước kia. Tôi thật sự vui mừng vì điều đó”, nữ ca sĩ phấn khởi.

Video ghi lại bài phát biểu của Selena Gomez nhanh chóng thu hút sự chú ý của công đồng người hâm mộ và nhận về hơn 13.000 lượt thích trên Instagram. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành trình chống chọi bệnh tật của nữ ca sĩ đồng thời cảm thấy vui mừng vì thần tượng đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành cô gái yêu đời, rạng rỡ như hiện tại. Bên dưới bài đăng, tình cũ của Justin Bieber cũng cảm ơn fan đã quay và đăng tải video đồng thời hài hước thừa nhận rằng cô không thích giọng nói của mình lúc đang phát biểu.

Giọng ca sinh năm 1992 đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, yêu đời bên cạnh bạn bè, người thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Đầu tháng 10.2018, truyền thông Mỹ rầm rộ đưa tin Selena Gomez nhập viện chữa trị các vấn đề liên quan đến tình trạng trầm cảm và suy giảm sức khỏe tồn tại trong nhiều năm qua. Trước đó, cô cũng có khoảng thời gian dài tạm gác mọi lịch trình để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng tại nhà nhưng không đem lại kết quả khả quan. Cuối tháng 9.2018, cô tuyên bố tạm thời không dùng mạng xã hội đồng thời thẳng tay xóa những hình ảnh yêu thích của mình trên trang cá nhân. Vào năm 2016, Selena Gomez cũng từng dành 90 ngày điều trị tâm thần tại một cơ sở y tế. Hiện nữ ca sĩ đã trở lại với diện mạo tươi tắn, đầy sức sống và thường xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí.