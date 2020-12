Mỹ có thể gây áp lực buộc Hàn Quốc cấm Huawei khỏi mạng 5G

Theo Gizmochina, báo cáo cho thấy một ủy ban của Quốc hội Mỹ đã đệ trình dự luật mới kêu gọi Lầu Năm Góc xem xét các rủi ro an ninh di động do các công ty công nghệ Trung Quốc gây ra khi triển khai quân đội và vũ khí ở nước ngoài.

Dự luật có tên Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2021, đã được Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện thông qua và sẽ sớm được đưa ra bỏ phiếu. Nếu được thông qua, nó có thể được sử dụng để buộc các nước sở tại cấm Huawei hoặc các công ty khác mà Mỹ coi là có nguy cơ an ninh. Do Hàn Quốc chủ yếu dựa vào quân đội Mỹ để trang bị vũ khí phòng thủ nên họ có thể buộc phải cấm Huawei. Hiện tại, LG U Plus, một trong những nhà mạng di động tại Hàn Quốc, đang sử dụng thiết bị 5G của Huawei.