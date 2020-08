Mỹ - Đài Loan hợp lực về an ninh mạng 5G để loại bỏ Trung Quốc

Mỹ và Đài Loan hôm 26.8 đưa ra tuyên bố chung về bảo mật 5G, tăng cường hợp tác theo sáng kiến “Mạng Sạch” (Clean Network) của chính quyền Washington nhằm ngăn chặn các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei Technologies, theo Nikkei.

Một số tiêu chí để đánh giá các công ty tham gia vào cơ sở hạ tầng mạng 5G bao gồm sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài, cam kết đổi mới và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tài trợ công khai và minh bạch và quyền sở hữu, quan hệ đối tác, cấu trúc quản trị công ty minh bạch.

Tuyên bố mới được công bố bởi các quan chức từ Viện Mỹ ở Đài Loan (AIT) và các quan chức hàng đầu của cơ quan ngoại giao và ủy ban truyền thông Đài Loan, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên ngày càng ấm lên và một cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ đang trở nên gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một trong những điểm mấu chốt của xung đột này đó là mạng 5G, thế hệ mạng di động thứ năm với tốc độ nhanh và độ trễ thấp hứa hẹn thúc đẩy sự tiến bộ lớn trên mọi phương diện. Với lý do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần vận động các đồng minh loại trừ các công ty công nghệ Trung Quốc ra khỏi mạng 5G, đặc biệt là Huawei và ZTE. Gần đây, Mỹ đã mở rộng mục tiêu, nhắm vào các công ty internet khổng lồ của Trung Quốc là Tencent Holdings và Alibaba Group Holding.

Giải thích về động thái hợp tác mới với Mỹ, quan chức đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói rằng: “An ninh mạng cũng quan trọng ngang bằng với an ninh quốc gia. Đài Loan là đối tác đáng tin cậy nhất để thúc đẩy an ninh mạng”. Ông Wu còn cho biết Đài Loan là một phần của “sáng kiến Đường dẫn Sạch” (Clean Path initiative) do Mỹ dẫn đầu và cả năm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Đài Loan đều là “nhà cung cấp đáng tin”.

Theo Nikkei, khi Mỹ tăng cường ngăn chặn sự ảnh hưởng về công nghệ của Trung Quốc đối với nước ngoài, chính quyền Đài Loan cũng tập trung giám sát các công ty đại lục. Đài Loan đã loại các hãng công nghệ Trung Quốc ra khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông từ lâu, kể từ khi mạng 4G được giới thiệu vào năm 2014. Gần đây, Đài Loan đưa ra thêm các quy định mới để ngăn việc các công ty Trung Quốc mua lại công nghệ nhạy cảm từ Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng này mở rộng phạm vi của sáng kiến “Mạng Sạch” trên năm lĩnh vực, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, cáp ngầm, điện toán đám mây, cửa hàng ứng dụng di động và ứng dụng. Chính quyền Tổng thống Trump tuần qua cũng đặt thêm hạn chế cho Huawei khi không cho phép hãng này mua bất kỳ chip hoặc linh kiện điện tử nào có chứa công nghệ Mỹ, ngay cả khi những sản phẩm đó là từ các nhà cung cấp nước ngoài. Theo Nikkei, hiện Huawei đang gấp rút mua chip và các bộ phận cần thiết trước thời hạn 14.9.