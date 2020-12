Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom

Chủ tịch FCC Ajit Pai cho biết, một số cơ quan chính phủ Mỹ đề nghị thu hồi giấy phép của China Telecom vì lo ngại an ninh quốc gia. Ông tiết lộ có "mối quan ngại đáng kể" về khả năng China Telecom buộc phải tuân thủ các yêu cầu quản lý thông tin mà chính phủ Trung Quốc đưa ra, bao gồm cả việc chặn thông tin liên lạc. China Telecom là công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc và đã có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông trong gần 20 năm tại Mỹ.

Theo Reuters, China Telecom Americas tạm thời chưa đưa ra bình luận nào về thông tin bất lợi này. Nhưng trước đó, vào tháng 4 năm nay, FCC cảnh báo có thể đóng cửa các hoạt động tại Mỹ của ba công ty viễn thông Trung Quốc do chính phủ nước này kiểm soát vì lo ngại rủi ro an ninh quốc gia, bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet (USA) LLC. Lúc đó, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên bang khác của Mỹ đã kêu gọi FCC thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom tại nước này.

Vào tháng 5.2019, FCC bỏ phiếu nhất trí từ chối một công ty viễn thông nhà nước khác của Trung Quốc là China Mobile Ltd tham gia cung cấp dịch vụ tại Mỹ cũng với lý do an ninh quốc gia, họ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng giấy phép này để tiến hành các hoạt động gián điệp tại Mỹ.

Hôm qua, FCC cũng từ chối một kiến nghị từ Huawei Technologies trong việc xem xét đưa công ty Trung Quốc ra khỏi danh sách đen của Mỹ về các mối đe dọa an ninh quốc gia đối với hệ thống truyền thông của họ.