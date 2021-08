Mỹ và Trung Quốc đối đầu trong lĩnh vực đám mây ở Đông Nam Á

Theo Nikkei, một cấu trúc cơ sở hạ tầng khổng lồ rộng 170.000 mét vuông đang được xây dựng ở Tanjong Kling, cách trung tâm thành phố Singapore khoảng 20 phút lái xe. Thoạt nhìn, tòa nhà 11 tầng mang dáng dấp của một trung tâm hậu cần. Tuy nhiên, các đội an ninh nghiêm ngặt và camera giám sát xung quanh đã ngầm cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của cơ sở này. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ được lấp đầy các dãy máy chủ lưu trữ hàng trăm triệu thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng internet. Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên được xây dựng theo yêu cầu của Facebook ở châu Á. Được biết, mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ đầu tư khoảng 1 tỉ USD cho dự án.

Microsoft hồi đầu năm tuyên bố sẽ thành lập trung tâm dữ liệu ở Indonesia và Malaysia. Nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn thứ hai thế giới rất lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của khu vực. “Đông Nam Á có 650 triệu người, lớn hơn nhiều so với Liên minh châu Âu với 446 triệu người. Khu vực này có cách tiếp cận di động và ưu tiên thiết bị di động không nơi nào có thể so sánh được. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy lực lượng tăng trưởng từ những cá nhân muốn khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, cho đến những doanh nghiệp lớn nhất thế giới”, Chủ tịch Microsoft châu Á Ahmed Mazhari nói.

Alibaba, đứng thứ tư trên thị trường dịch vụ đám mây toàn cầu sau Amazon, Microsoft và Google, trong tháng 6.2021 tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỉ USD trong vòng 3 năm để nuôi dưỡng các nhà phát triển và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương. Bộ phận điện toán đám mây của công ty đã khai trương trung tâm dữ liệu thứ ba tại Indonesia và dự kiến khai trương một trung tâm ở Philippines trong năm nay.

Theo Canalys, trong quý 2/2021, thị trường dịch vụ đám mây toàn cầu đạt trị giá 47 tỉ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần của AWS đã tăng 14,8 tỉ USD trong cùng quý, tương đương 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ đám mây Azure của Microsoft cũng tăng 51% trong quý kết thúc vào tháng 6. Google, Temasek Holdings và Bain & Co cho biết tổng giá trị hàng hóa của nền kinh tế internet trong khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp ba lần, lên 300 tỉ USD, vào năm 2025.