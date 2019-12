Nâng cấp lên điện thoại 5G ngay bây giờ hay chờ sang năm?

Theo Android Authority, các nhà sản xuất smartphone đã tạo ra một số điện thoại thông minh thực sự nổi bật trong năm nay. Ví dụ như Samsung ra mắt Galaxy Note10 với rất nhiều tính năng hữu ích, hiệu năng hàng đầu và thiết kế độc đáo. Trong khi đó, Pixel 4 của Google một lần nữa gây chú ý ở bộ phận máy ảnh, còn OnePlus bắt đầu bước chân vào không gian cao cấp.

Bên cạnh những điểm nhấn nói trên, một điều được nhiều nhà sản xuất quan tâm chính là tích hợp mạng 5G vào smartphone của họ để thu hút khách hàng tại thị trường mới mẻ này. Nhưng liệu người dùng có nên nâng cấp ngay lên smartphone 5G hay chờ đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là vào năm sau để được trải nghiệm công nghệ tốt nhất?

Quay trở lại đầu tháng 12, Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Snapdragon của Qualcomm đã mang đến một số thông tin hết sức thú vị. Công ty đã ra mắt ba chip mới, gồm Snapdragon 865 cao cấp cùng Snapdragon 765 và 765G tầm trung, với hứa hẹn cải thiện hiệu suất đáng kể và bổ sung nhiều tính năng mới vào các thiết bị ra mắt năm sau.

Một trong những lợi ích thú vị nhất của những con chip này là tích hợp sẵn modem 5G. Điều này có nghĩa, công nghệ 5G sẽ được đưa đến cả smartphone cao cấp lẫn tầm trung, giúp người dùng dễ tiếp cận với mạng 5G hơn.

Qualcomm không phải là nhà sản xuất duy nhất đang tìm cách đưa 5G đến các thiết bị cầm tay tầm trung, bởi Samsung và MediaTek cũng đang phát triển sản phẩm của riêng họ để đưa vào smartphone trong năm sau.

Sẽ có nhiều smartphone 5G ra mắt vào năm 2020 Ảnh: PCMag

Mặc dù ở thời điểm hiện tại có rất nhiều thiết bị có khả năng 5G nhưng giá thành thường đắt hơn so với các phiên bản 4G. Ví dụ, Galaxy Note10+ 5G có giá cao hơn 200 USD so với phiên bản Galaxy Note10+ tiêu chuẩn. Trong khi OnePlus 7T Pro McLaren hiện có giá cao hơn 400 USD so với OnePlus 7T tiêu chuẩn.

Không dừng lại ở đó, việc triển khai 5G vào năm tới vẫn sẽ bị giới hạn ở các thành phố lớn, nghĩa là mọi người không thể tận dụng sức mạnh 5G nếu đi xa các thành phố này.

Ngoài ra, chi phí dịch vụ mạng 5G chắc chắn đắt hơn các dịch vụ cơ bản của các nhà mạng. Điều này chỉ có thể cải thiện khi mạng 5G phủ sóng trên nhiều thị trường hơn, nhưng đừng mong chờ việc giảm chi phí sẽ xảy ra một sớm một chiều.

Vậy có đáng để chi tiêu hàng trăm đô la nhằm truy cập mạng 5G hiện chỉ mới bắt đầu triển khai hay không? Mọi thứ phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng, nhưng cần nhớ rằng các smartphone 5G cao cấp hiện tại đều được đánh giá rất cao về khả năng làm việc, thiết kế cũng như camera mạnh mẽ.