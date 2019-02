New Zealand tuyên bố chưa cấm Huawei khỏi mạng 5G

Theo Bloomberg, nhiều lo ngại xoay quanh chuyện thiết bị 5G đang làm rạn nứt mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc. Cơ quan gián điệp New Zealand, Cục An ninh Truyền thông Chính phủ, hồi tháng 11.2018 ngăn hãng viễn thông Spark khỏi việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei vì lý do rủi ro an ninh quốc gia lớn.

Hôm nay 19.2, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết chính phủ của bà đang làm việc theo quy trình và hãng Trung Quốc vẫn có thể tham gia nếu Spark làm dịu được lo ngại của Cục An ninh Truyền thông Chính phủ.

“Chưa có quyết định cuối cùng. Hiện Spark là đơn vị cần giảm thiểu những lo ngại đã được nêu ra. Quá trình hiện tại là như thế”, bà Ardern nói. Hồi tháng 11.2018, Spark cho biết quyết định từ cơ quan gián điệp New Zealand đồng nghĩa với việc họ không thể thực hiện đề xuất sử dụng thiết bị Huawei cho thế hệ mạng di động kế tiếp. Doanh nghiệp chưa cho biết họ có cố gắng giảm lo ngại từ phía chính phủ hay không.

New Zealand quyết định chặn Huawei sau khi Úc làm điều tương tự trước áp lực từ phía Mỹ. Động thái làm dẫn đến lo ngại rằng Trung Quốc sẽ thể hiện sự bất mãn bằng cách cản trở dòng chảy thương mại và du lịch. Bà Ardern phủ nhận mọi căng thẳng giữa hai nước, nói rằng dù New Zealand là thành viên của liên minh tình báo “Five Eyes” (gồm Úc, Canada, Anh, New Zealand và Mỹ), nước này vẫn ra quyết định một cách độc lập.

Dấu hiệu căng thẳng với Trung Quốc có khiến chính phủ New Zealand chịu áp lực. Hai trong các sự cố gần đây bao gồm việc máy bay Air New Zealand đến Thượng Hải bị buộc phải quay lại sau một lỗi hành chính, và vụ hoãn khởi động chính thức năm du lịch Trung Quốc - New Zealand 2019.

Bất cứ tín hiệu hạ nhiệt nào của tình thân hữu song phương cũng có thể tác động đáng kể đến đất nước Nam Thái Bình Dương vốn đang trong quá trình đàm phán nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Đại lục là đối tác kinh tế lớn nhất của New Zealand, chiếm 1/4 toàn bộ hàng xuất khẩu. Khách Trung Quốc tăng mạnh là yếu tố giúp du lịch trở thành ngành kiếm ngoại hối lớn nhất cho New Zealand.