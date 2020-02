Ngành công nghệ toàn cầu nhuốm màu ảm đạm vì virus Corona mới

Theo TheVerge, báo cáo mới nhất của TrendForce chia các đánh giá của họ thành các danh mục riêng lẻ, cùng phân loại sản phẩm để cung cấp một cái nhìn tổng quan trong ngành. Ngoài ra, bản báo cáo cũng đưa ra một số chỉ dẫn riêng cho các công ty như Apple. Rất đáng để tham khảo và dưới đây là một vài điểm nổi bật trong báo cáo này:

Dự báo trong quý này ngành sản xuất điện thoại thông minh sẽ sụt giảm 12% sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái, khiến đây có thể trở thành quý đạt sản lượng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Chuỗi cung ứng ngành này sử dụng nhiều lao động, do đó nó bị ảnh hưởng nặng nề do trì hoãn hoặc gián đoạn về sản xuất và nhân sự, ngoài ra nó còn bị ảnh hưởng bởi các thành phần chính như mô-đun camera hầu hết do các công ty Trung Quốc cung ứng.