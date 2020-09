Người dùng ở Mỹ không thể sử dụng Microsoft Office 365

Bắt đầu từ chiều qua 29.9, người dùng Office 365 ở Mỹ và Úc bắt đầu gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản email hoặc sử dụng các thao tác truy cập email. Khi cố gắng đăng nhập, tài khoản người dùng hiển thị lỗi “AADSTS90033: A transient error has occurred. Please try again” hoặc các thông báo lỗi khác. Sự cố ngừng hoạt động này khiến người dùng không thể đăng nhập vào email cũng như truy cập Microsoft Teams, Office.com, Power Platform và Dynamics365.