Nhà mạng Úc ngừng triển khai 5G vì vụ Huawei bị cấm

Theo AFP, TPG Telecom cho hay: “Lý do chính của việc lựa chọn nhà cung ứng và thiết kế cho mạng của TPG là một con đường nâng cấp đơn giản lên 5G, sử dụng thiết bị Huawei”. Công ty cho biết họ phải chi 100 triệu đô la Úc, tương đương 71,66 triệu USD cho đợt tung mạng 5G và chưa có quyết định gì về chiến lược tương lai.

“TPG từng tiếp tục tung ra thiết bị đã đặt hàng từ Huawei trước khi nhận thông báo từ chính phủ, song hiện doanh nghiệp đã đạt quyết định về việc có đặt thêm hàng Huawei hay không”, hãng Úc cho biết thêm.

Huawei là nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã và đang chịu áp lực trên toàn cầu sau khi Mỹ quyết định hạn chế doanh nghiệp này cùng ZTE hồi năm ngoái vì lý do an ninh. Huawei là nhà cung ứng cho mạng 4G của Úc. Hãng đã và đang chỉ trích lệnh cấm khỏi mạng 5G từ chính phủ nước này, cho rằng rủi ro an ninh có “động cơ chính trị”.

Hồi tháng 11.2018, cơ quan tình báo của nước láng giềng New Zealand cũng từ chối đề nghị dùng thiết bị Huawei đầu tiên của một hãng viễn thông quốc gia.