Nhân viên tại Mỹ của công ty mẹ TikTok tăng gấp ba lần trong năm qua

Công ty công nghệ internet đa quốc gia của Trung Quốc hiện có hơn 1.000 nhân viên trên khắp nước Mỹ, từ Mountain View ở California đến New York, tăng mạnh so với 300 nhân viên mà hãng này có được vào năm ngoái. Trong đó, sự gia tăng chính đến từ bộ phận nghiên cứu và phát triển, bảo mật dữ liệu, đội ngũ sáng tạo và đội ngũ bán hàng, ByteDance cho biết khi trả lời phỏng vấn của Reuters.

Cùng với sự phổ biến và sức ảnh hưởng ngày càng rộng của TikTok đối với cộng đồng thanh thiếu niên Mỹ, ByteDance thời gian qua đã trở thành mục tiêu được xem xét kỹ lưỡng của các nhà quản lý và lập pháp Mỹ. Họ đã đặt câu hỏi về sự an toàn của dữ liệu cá nhân do TikTok xử lý và nghi ngờ về việc liệu công ty mẹ có trụ sở tại Bắc Kinh có gây rủi ro đến an ninh quốc gia hay không.

Theo các nguồn thạo tin, trước áp lực từ phía Washington và để chứng minh mình không liên quan đến chính quyền Bắc Kinh, TikTok đã thuê thêm kỹ sư Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào nhân viên ở Trung Quốc, đồng thời thành lập một nhóm ở Mountain View để giám sát hoạt động quản lý dữ liệu. Tháng trước, ByteDance đã âm thầm chuyển trung tâm quyền lực ra khỏi Trung Quốc, thuê thêm các giám đốc điều hành cấp cao, mở rộng sự hiện diện tại Mỹ với đích ngắm cuối cùng hướng đến thị trường toàn cầu.

Công ty mẹ TikTok gần đây đã chiêu mộ Kevin Mayer, giám đốc điều hành khối dịch vụ phát trực tuyến của Walt Disney, về làm tổng giám đốc TikTok và giám đốc điều hành ByteDance. Công ty cũng cho biết sẽ thuê thêm 100 nhân viên chuyên về bảo mật, dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư vào cuối năm nay.