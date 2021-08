Nhiều ông lớn công nghệ họp an ninh mạng với Tổng thống Biden

Theo AppleInsider, cả CEO Tim Cook của Apple và Satya Nadella của Microsoft đều có mặt trong cuộc họp với tư cách đại diện cho Big Tech . Họ cùng với ông Joe Biden thảo luận về mối đe dọa an ninh mạng quốc gia do các cuộc tấn công mạng gây ra. Sau cuộc thảo luận, có thông tin cho rằng sẽ có các thông báo liên quan đến nỗ lực an ninh mạng của khu vực tư nhân.