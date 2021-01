Nhìn lại những dấu ấn công nghệ từ 'đế chế' của Jack Ma

Đầu năm 2019, "gã khổng lồ" thương mại điện tử tiếp tục vươn sang lĩnh vực khách sạn bằng cách khai trương khách sạn FlyZoo vận hành hoàn toàn bằng công nghệ. Khách hàng sẽ thanh toán bằng ứng dụng di động do Alibaba cung cấp, dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt do Alibaba phát triển để nhận phòng và được các nhân viên robot do Alibaba chế tạo phục vụ. Trong mỗi phòng lại trang bị trợ lý ảo AliGenie sử dụng kèm loa thông minh Tmall Genie, giúp khách hàng thực hiện các tác vụ như bật tắc đèn, điều chỉnh nhiệt độ , mở TV và cửa sổ bằng giọng nói. Và như thế họ đã hoàn toàn ở trong hệ sinh thái công nghệ của Alibaba.