Những lưu ý khi lựa chọn pin sạc dự phòng cho smartphone

Pin sạc dự phòng Energizer bị "tố" kém chất lượng Trên một số diễn đàn công nghệ , nhiều người dùng các mẫu pin sạc dự phòng của Energizer đã than phiền về tình trạng pin sau một thời gian ngắn sử dụng (còn trong thời gian bảo hành) đã gặp tình trạng pin phù và vỏ pin bị bung ra gây mất an toàn cho người sử dụng. Nhiều phản hồi của người dùng về chất lượng pin Energizer dễ bị xuống cấp sau một thời gian ngắn sử dụng Ảnh chụp màn hình Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhà phân phối của Energizer tại Việt Nam giải thích rằng pin sạc đang sử dụng lõi polymer. Lõi này có nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lớn nhất là dễ bị phù do biến dạng nếu nhiệt độ cao vì các tấm polymer mỏng. Ngoài ra, cách thiết kế của pin sạc Energizer là để nắp phải bung nếu pin bị phù nhằm tránh dồn nén khí bên trong. Đối với những lỗi này, công ty vẫn chấp nhận 1 đổi 1 nếu sản phẩm còn trong thời gian bảo hành. Tuy nhiên, thực tế việc bảo hành này không hề đơn giản bởi phía đơn vị bảo hành sẽ đòi hỏi người dùng phải mang theo cả hộp đựng sản phẩm - thứ vốn không liên quan nhiều tới chức năng sản phẩm và thường ít giữ lại, không những vậy một số người dùng còn phản ánh họ mua pin Energizer của nhà phân phối trước đó nhưng hiện không được bảo hành ở nhà phân phối mới, dù vẫn là sản phẩm chính hãng và đang trong hạn bảo hành. Một số mẫu pin của Energizer dễ bị phù và nóng chỉ sau một thời gian sử dụng Ảnh chụp màn hình Pin dự phòng dù chỉ là yếu tố phụ nhưng nếu đã mua bạn nên thận trọng, vì đó là loại hình sản phẩm cần độ an toàn cao, tránh gặp các nguy cơ cháy nổ mất an toàn cho chính bạn và người thân. Với các sản phẩm chính hãng, các nhà sản xuất thường bán ra thông qua các kênh phân phối kèm theo chế độ bảo hành rõ ràng. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo kỹ mức độ uy tín và chế độ hậu mãi của từng hãng cũng như từng nhà phân phối.