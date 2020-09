One UI 2.5 bắt đầu đến với dòng Galaxy S10 và Note10

Theo Neowin, công ty Hàn Quốc đã nhanh chóng trong việc triển khai phiên bản mới nhất của One UI đến với các thiết bị hàng đầu của hãng không chỉ từ năm 2020 mà cả 2019. Hiện tại, chủ sở hữu Galaxy S10 ở Đức cho biết họ đang nhận được bản cập nhật One UI 2.5 trên thiết bị của mình. Samsung sẽ triển khai rộng rãi One UI 2.5 hơn trong vài ngày tới.