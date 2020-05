Oppo trình làng bộ đôi smartphone Reno3 và Reno3 Pro, giá từ 8,99 triệu đồng

Reno3 được nâng cấp camera trước lên đến 44 MP còn mẫu máy Reno3 Pro trang bị cụm camera selfie kép 44 MP + 2 MP, lần đầu tiên được tích hợp tính năng Siêu Chụp Tối (Ultra Dark Mode).

Ngoài ra, Reno3 và Reno3 Pro còn được “sánh đôi” cùng bộ ốp lưng thời trang phiên bản đặc biệt được thiết kế bởi “tượng đài thời trang châu Á” Jimmy Choo, OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire), được nhà thiết kế này làm dành riêng cho người dùng Việt, lấy cảm hứng từ hoa sen. Ốp lưng này sẽ được tặng kèm theo máy khi người dùng đặt mua sớm.