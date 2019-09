Oppo trình làng smartphone tầm trung A9 2020 trang bị pin lớn

Oppo A9 2020 được trang bị màn hình giọt nước có kích thước nhỏ hơn 31,4% so với thế hệ trước. Màn hình kích thước 6,5 inch có tỷ lệ so với thân máy là 89%, sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass 3+ cứng hơn gấp đôi so với thế hệ thứ ba và có khả năng chống trầy xước tốt hơn.

Về cấu hình, máy sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 665 với 8 nhân xử lý 64 bit. So với các sản phẩm trước đây thuộc dòng A, vi xử lý của A9 2020 được cải thiện thêm 40%. Ngoài ra, máy còn trang bị bộ nhớ RAM 8 GB và dung lượng bộ nhớ cao 128 GB, máy lưu trữ game, nhạc hay video mà không cần liên tục dọn dẹp cho không gian trống.

Điểm nhấn của máy là sở hữu pin đến 5.000 mAh giúp sử dụng thiết bị được thoải mái, khả năng duy trì liên tục trong vòng 19 giờ đồng hồ. Thiết bị còn sở hữu thêm công nghệ mới đặc biệt - chia sẻ năng lượng OTG. Công nghệ này cho phép sạc giữa 2 điện thoại Oppo có hỗ trợ thông qua dây cáp. Oppo A9 2020 được trang bị hệ thống loa kép (Dual Stereo) cho âm lượng cao và chất lượng âm thanh được cải thiện. Cùng hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos cho trải nghiệm âm thanh ấn tượng. Hiệu năng tốt còn ở phần mềm khi máy chạy nền tảng ColorOS 6 (Android 9.0) được tối ưu về hiệu năng và cả năng lượng.

Thiết bị còn sở hữu cụm 4 camera, với camera chính 48 MP, camera 8 MP cho góc chụp siêu rộng 119 độ, camera 2 MP cho ảnh chụp chân dung đơn sắc và camera 2 MP cho ảnh chụp chân dung nghệ thuật

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ chế độ Siêu chụp đêm 2.0, tạo nên những tấm hình chụp đêm sáng hơn và có độ chi tiết sống động. Camera trước với độ phân giải 16 MP, sử dụng công nghệ AI Beautification để tối ưu khả năng chụp ảnh selfie, cho phép người dùng có thể tùy biến theo những xu hướng mới nhất.

Dự kiến, Oppo A9 2020 sẽ chính thức được mở bán ra thị trường vào ngày 28.9 tới, với mức giá 6,99 triệu đồng.