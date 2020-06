Phát hiện hệ thống gián điệp VN84App tấn công người dùng Việt Nam

Từ kết quả phân tích, các chuyên gia chỉ ra phần mềm gián điệp VN84App được phát tán thông qua các website giả mạo cơ quan chức năng, một trong số đó là trang giả mạo Bộ Công an. Hacker lừa người dùng truy cập vào website này và tải về điện thoại ứng dụng VN84App dưới dạng tập tin .apk. Khi được cài đặt thành công, VN84App sẽ âm thầm thu thập tin nhắn, số điện thoại, thông tin IMEI… gửi về máy chủ điều khiển của hacker.

Nhận định về phần mềm gián điệp VN84App, ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng nhóm phân tích cho biết: “VN84App là một spyware cực kỳ nguy hiểm, được thiết kế tinh vi để thu thập tin nhắn của người dùng, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm như mã OTP để giao dịch ngân hàng, tin nhắn riêng tư… Mã độc này còn được thiết kế sẵn các module để có thể thực hiện hành vi tấn công khác trong tương lai”.

Ông Cường cũng cho biết với sự phối hợp của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 (Công an Hà Nội), hệ thống gián điệp VN84App đang được ngăn chặn và xử lý.