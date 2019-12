Pixelbook Go có phiên bản màn hình 4K, giá 1.399 USD

Theo Engadget, khi Pixelbook Go được công bố, Google hứa hẹn rằng phiên bản hàng đầu của sản phẩm với màn hình 4K sẽ được hãng tung ra thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu của người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho thiết bị. Cuối cùng, điều này đã được hiện thực hóa ngay trước dịp Giáng sinh.

Bên cạnh việc có màn hình 4K, Pixelbook Go cao cấp của Google còn đi kèm RAM 16 GB và không gian lưu trữ 256 GB. Sản phẩm cũng trang bị bộ xử lý Intel Core i7 cao cấp, tuy nhiên nếu mong chờ lựa chọn màu Not Pink thì người dùng phải chờ thêm một thời gian nữa khi sản phẩm chỉ có màu Just Black ở thời điểm hiện tại.