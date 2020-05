Samsung công bố dòng TV 4K QLED ngoài trời The Terrace

Theo Neowin, The Terrace có sẵn trong các kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch. Samsung cho biết dòng TV này được thiết kế để phù hợp hoàn hảo trong không gian sống ngoài trời. Để có thể chịu được mưa, Samsung chế tạo nó để chống nước và bụi với xếp hạng IP55. Samsung cũng đã thiết kế thiết bị để có thể dễ dàng lắp đặt ở khu vực ngoài trời.

Nhận xét về các sản phẩm mới , đại diện Samsung cho biết mục đích của The Terrace là đưa trải nghiệm TV phòng khách với khả năng kết nối ra ngoài trời với những kỹ thuật hiện đại và trải nghiệm nội dung mà chỉ Samsung mới có thể làm được. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, nơi người dùng muốn giữ liên lạc với mọi người ở nhiều hoạt động khác nhau, từ trong nhà đến ngoài trời.

Về tính năng, The Terrace đi kèm với hệ điều hành Samsung Tizen được tối ưu hóa cho Smart TV. Thiết bị mới đi kèm các tính năng phổ biến như Samsung TV Plus và Samsung Health. Ngoài ra, The Terrace hỗ trợ các khả năng xem trên thiết bị di động như Multi View và Tap View, cũng như tích hợp sẵn các trợ lý giọng nói như Bixby, Amazon Alexa và Google Assistant.