Samsung giới thiệu dòng TV QLED 8K mới nhất

Theo đó, dòng TV QLED 8K của Samsung được trang bị nhiều công nghệ đột phá, mang đến cho người dùng trải nghiệm xem thông minh và sống động. Kết hợp công nghệ tiên tiến và các tính năng tích hợp cho cuộc sống hiện đại, dòng QLED 8K tận dụng các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho việc thưởng thức nội dung, bên cạnh các công việc thường nhật trong gia đình, trở nên dễ dàng hơn.

Ông Jongsuk Chu, Phó tổng giám đốc điều hành ngành hàng hiển thị hình ảnh, Công ty điện tử Samsung cho biết: “Sự đa dạng của dòng TV QLED 8K năm nay sẽ cho thấy tiềm năng của các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo lớn như thế nào. Phân khúc này đã sẵn sàng tăng trưởng hơn nữa với kích thước màn hình lớn hơn, cùng số lượng tính năng được trang bị đang mở rộng từng ngày. Samsung tự hào khi được chia sẻ các cải tiến mới nhất ở lĩnh vực hiển thị hình ảnh với thế giới, đồng thời hy vọng người tiêu dùng hài lòng khi sử dụng các tính năng mới này tại chính ngôi nhà của họ.”

Mẫu TV QLED 8K mới nhất của Samsung Ảnh: Samsung

Là một phần của Hội thảo trực tuyến, các chi tiết liên quan đến tính năng chính của dòng QLED 8K 2020 được chia sẻ song song với phần trình diễn sản phẩm. Ngoài dòng QLED 8K, dòng Lifestyle TV của Samsung, bao gồm The Frame, The Serif và The Sero, cũng được giới thiệu.

Được biết, dòng QLED 8K 2020 của Samsung đã cập nhật và nâng cấp mới nhất cho công nghệ TV QLED 8K, bao gồm phần giới thiệu ấn tượng về màn hình siêu lớn với chất lượng hình ảnh Ultra HD, cũng như cải tiến về thiết kế, nâng cấp AI, HDR, góc nhìn...

Ngoài ra, sản phẩm cũng nâng cấp âm thanh, gồm công nghệ âm thanh vòm chuyển động theo vật thể+ (OTS+), tự động điều chỉnh âm lượng hội thoại (AVA), và Q-Symphony.