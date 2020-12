Sau Epic, đến lượt Cydia kiện Apple độc quyền và chèn ép đối thủ

Ngoài ra, Cydia còn cáo buộc Apple đã sử dụng cơ chế độc quyền của App Store để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả Cydia. Đơn kiện của công ty này cho thấy họ muốn được Apple đền bù thiệt hại và mở ra khả năng phân phối ứng dụng iOS qua kênh thứ ba cũng như cạnh tranh mức thu phí ứng dụng như các vụ kiện gần đây nhắm vào công ty sản xuất iPhone.

Trước đó, lập trình viên Jay Freeman đã lập ra Cydia vào năm 2007, trước cả khi Apple mở App Store. Cydia hiện cũng là nơi giúp người dùng cài các ứng dụng và điều chỉnh hệ thống cũng như các thiết lập không được Apple cho phép. Dĩ nhiên, để sử dụng được Cydia thì các thiết bị iOS của bạn phải được “bẻ khóa” hay còn cọi là jailbreak. Nhưng dần dần Apple đã cố gắng cản trở jailbreak và khiến Cydia phải tắt tính năng mua hàng qua kho ứng dụng này vào năm 2018.

Theo TheVerge, Apple cho biết họ sẽ xem xét nhưng không quên tuyên bố sẽ tiếp tục cản trở khả năng jailbkreak iPhone vì lý do bảo mật. Dù các nghiên cứu bảo mật chỉ ra nhờ khả năng kiểm soát ứng dụng chặt chẽ qua App Store, iPhone trở nên an toàn hơn so với các điện thoại Android. Nhưng văn phòng bản quyền Mỹ cũng cho rằng việc jailbkreak iPhone không phải là một hành động phạm pháp, đó chỉ là một nhu cầu riêng biệt của người dùng.

Trước đó, Epic Games cũng đệ đơn kiện Apple về việc độc quyền trong khâu thanh toán ứng dụng khiến mức chiết khấu bị đẩy lên cao một cách vô lý (30% doanh thu), dù Epic gần như đuối sức trước Apple nhưng áp lực chống độc quyền của EU và phản ứng của cộng đồng nhà phát triển đã khiến Apple phải tuyên bố giảm chiết khấu xuống còn 15% đối với các ứng dụng có doanh thu dưới 1 triệu USD/năm.