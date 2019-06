'Siêu quyền lực' mạng xã hội: Phát triển vũ bão và nguy cơ tiềm ẩn

Có thể kể ra một số mạng xã hội phổ biến nhất như Facebook, Twitter, YouTube, WhataApp, Instagram, LinkedIn, Skype, Viber, Tumblr, Pinterest, Google Plus (không tính các mạng chỉ phổ biến ở Trung Quốc và một vài quốc gia châu Á).

Sự thu hút của các mạng xã hội là rất khó để người dùng chống cưỡng lại, nhất là khi được dùng hoàn toàn miễn phí. Ngày nay, Google, Facebook, Gmail đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống nhiều người. Nhưng, đúng như câu người phương Tây thường nói: “There ain't no such thing as a free lunch!" (chả có cái gì là “đồ chùa” cả!), cái gì cũng có cái giá của nó: Để đánh đổi lại việc được dùng các dịch vụ miễn phí, người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký và đồng ý để các mạng này sử dụng các thông tin đó.