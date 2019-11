Spotify cung cấp các đề xuất podcast trong danh sách phát hằng ngày

Theo Engadget, tính năng mới tương tự như danh sách phát nhạc Discover Weekly và Daily Mix được tạo bằng thuật toán, với Your Daily Podcasts là một danh sách được làm mới thường xuyên dành cho các tập tin podcast được đề xuất dựa trên thói quen nghe nhạc trước đó.

Các đề xuất bao gồm các bản nhạc mới trong podcast yêu thích của người nghe, các phần tiếp theo của các podcast cũ hơn mà người nghe đang quan tâm, các nội dung độc lập và các tập tin từ podcast cập nhật hằng ngày.

Spotify thậm chí còn hứa hẹn sẽ giúp người nghe tránh được nội dung không phù hợp bằng cách cung cấp các đoạn giới thiệu.

Tính năng Your Daily Podcasts hiện có sẵn cho người dùng Spotify miễn phí và cao cấp ở Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển, Mexico, Brazil, Canada, Úc và New Zealand. Người dùng có thể tìm danh sách phát trong phần Made For You của ứng dụng Spotify.