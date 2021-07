Tại sao Fed 'ghét' tiền điện tử và stablecoin?

Theo CNBC, trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ kéo dài hai ngày hồi tuần trước, ông Powel cho biết việc loại bỏ trường hợp sử dụng tiền điện tử là động lực chính để Mỹ tung ra tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).

Trả lời câu hỏi từ thượng nghị sĩ Pat Toomey trong buổi điều trần, ông Powell nói rằng vẫn chưa quyết định liệu lợi ích của đồng USD kỹ thuật số có lớn hơn chi phí vận hành hay không. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là Fed đã hoàn thành kế hoạch làm tán loạn stablecoin. “Ở nước này, chúng ta có truyền thống giữ tiền của công chúng trong những tài sản an toàn. Điều đó không tồn tại đối với các stablecoin. Nếu chúng trở thành một phần quan trọng của thế giới thanh toán, thì chúng tôi sẽ cần một khuôn khổ thích hợp, mà nói thẳng ra là chúng tôi không có”.

Ngoài ra, còn có một loạt các stablecoin được chốt bằng USD, bao gồm Tether và USD Coin. Mặc cho các nhà phê bình nghi ngờ, Tether hiện vẫn là stablecoin lớn nhất thế giới. USD Coin được hỗ trợ bởi các tài sản được bảo lưu hoàn toàn, có thể đổi trên cơ sở 1: 1 với đồng USD và được điều hành bởi Center, một tập đoàn bao gồm các tổ chức tài chính được quản lý. USD Coin cũng tương đối dễ sử dụng.

Sau đó, sẽ có một loại USD kỹ thuật số giả định được thực hiện trong kế hoạch CBDC của Fed. Về cơ bản, loại tiền này không gì khác hơn là anh em song sinh dưới dạng kỹ thuật số của đồng USD truyền thống: được quản lý đầy đủ, đặt dưới sự quản lý của cơ quan trung ương, với sự tin tưởng và ủng hộ hoàn toàn của ngân hàng trung ương Mỹ. Tất cả các hình thức tiền điện tử nêu trên đều có lợi ích và hạn chế tương đối. Tuy nhiên, theo luận điểm của ông Powell thì CBDC là đối thủ của stablecoin.

Song, Alyse Killeen, người sáng lập và đối tác quản lý của công ty liên doanh tập trung vào Bitcoin Stillmark, cho rằng tiền kỹ thuật số do Fed phát hành sẽ không có cách nào làm giảm giá trị của tiền điện tử. “Nhiều người nhận ra họ mất quyền tự chủ trong sử dụng tiền tệ truyền thống do nhà nước quản lý. Một trải nghiệm tương đối phổ biến là bị chặn thực hiện giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Tiền kỹ thuật số do Fed phát hành có khả năng sẽ có tình trạng tương tự như thế”.