Taliban có thể tiếp cận công nghệ sinh trắc học

“Chúng tôi hiểu rằng Taliban hiện có thể đã có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu và thiết bị sinh trắc học khác nhau ở Afghanistan , bao gồm một số cơ sở do quân đội liên minh bỏ lại”, Human Rights First, tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại New York và Washington (Mỹ), cảnh báo.

Sáng kiến sinh trắc học ban đầu được thử nghiệm vào năm 2002. Một trong những ví dụ về thiết bị sinh trắc học phổ biến ở Afghanistan là Thiết bị Phát hiện Nhận dạng Liên hợp Cầm tay (Handheld Interagency Identity Detection Equipment - HIIDE), được phát triển bởi chính phủ Mỹ để xác định, ngăn chặn tội phạm và phần tử nổi dậy Taliban. Thiết bị này đã giúp các lực lượng liên quân phương Tây thu thập, đối sánh các bản quét mống mắt, vân tay và khuôn mặt của hơn một triệu người Afghanistan dựa trên cơ sở dữ liệu sinh trắc học.

Theo phóng viên điều tra Annie Jacobsen, tác giả cuốn sách First Platoon: A Story of Modern War in the Age of Identity Dominance (tạm dịch Trung đội đầu tiên: Câu chuyện về chiến tranh hiện đại trong thời đại thống trị bản sắc), Lực lượng đặc nhiệm sinh trắc học của quân đội Mỹ ở Afghanistan đã công bố về mục tiêu thu thập dữ liệu sinh trắc học của 80% trong số 25 triệu công dân ước tính của nước này.