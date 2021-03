Tham vọng ‘con đường tơ lụa kỹ thuật số’ của Trung Quốc

Trung Quốc đang xây dựng một siêu xa lộ thông tin kết nối nước này với châu Âu và châu Phi trong một dự án được gọi là “con đường tơ lụa kỹ thuật số”. Một trong những phần quan trọng của cơ sở hạ tầng là tuyến cáp Pakistan và Đông Phi nối với châu Âu (Pakistan & East Africa Connecting Europe - Peace), hay còn được gọi là tuyến cáp Hòa Bình, dài 15.000 kilomet dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Tuyến cáp ngầm bắt đầu từ Gwadar và Karachi ở Pakistan, đi qua những địa điểm khác ở châu Phi bao gồm Kenya, Djibouti, Somalia và Ai Cập, sau đó kết thúc tại Marseilles ở Pháp. Theo kế hoạch tuyến cáp này sẽ được mở rộng sang Nam Phi trong giai đoạn hai. Gwadar và Karachi đã được kết nối với Trung Quốc trước đó thông qua một tuyến cáp đường bộ đi vào hoạt động từ năm ngoái.

Jonathan Hillman, thành viên cấp cao, Giám đốc Dự án Tái kết nối châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết mục đích của tuyến cáp Hòa bình là trở thành con đường kết nối ngắn nhất giữa châu Á và châu Phi. Đồng thời nó cũng sẽ kết nối một số điểm nóng trong sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI) đầy tham vọng của Trung Quốc, bao gồm Pakistan, Djibouti, Kenya. Ông Hillman giải thích thêm sự xuất hiện của mạng không dây làm tăng nhu cầu về cáp dưới biển, vốn mang phần lớn dữ liệu quốc tế.

Eyck Freymann, tác giả của cuốn sách One Belt One Road: Chinese Power Meets the World (tạm dịch Một vành đai Một con đường: Sức mạnh Trung Quốc đáp ứng thế giới ), nói rằng dự án xây dựng tuyến cáp mới đã diễn ra vài năm trước khi Mỹ và các nước khác bắt đầu nhắm vào Huawei như mối nguy cơ an ninh. Freymann cho biết Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, một trong “Bốn ngân hàng lớn” thuộc sở hữu nhà nước ở đại lục, đã tuyên bố sẽ tài trợ cho dự án vào năm 2017. Mặc dù không có thông tin chính thức nào được công bố, nhưng "với chiều dài của cáp, nó có thể tốn vài trăm triệu USD, cũng có thể hơn 1 tỉ USD".