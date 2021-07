Tỉ phú Elon Musk lại 'cà khịa' chuyến bay của Jeff Bezos

Ông chủ Amazon sẽ khởi hành trên tàu New Shepard của Blue Origin vào ngày 20.7 sắp tới. Được biết, tàu New Shepard chỉ bay cách đường Kármán một chút - đây là ranh giới tưởng tượng để phân định giữa bầu khí quyển và không gian ngoài Trái đất, nằm ở chiều cao 100 km so với mặt nước biển.