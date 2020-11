Tiki nhận 'cú đúp' top 1 về thương mại điện tử

YouGov vừa công bố bảng xếp hạng Thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam 2020 (Vietnam’s Best Brands 2020). Theo đó, Tiki vẫn giữ vững vị trí top 1 đơn vị thương mại điện tử trong danh sách này, đồng thời vào top 6 toàn bảng tại Việt Nam, tăng 4 bậc so với năm ngoái. Những doanh nghiệp trong danh sách của YouGov đều thể hiện được " sức khỏe " thương hiệu thông qua các chỉ số đánh giá bao gồm: mức độ hiển thị (impression), chất lượng của sản phẩm và dịch vụ (quality), giá trị mang lại cho khách hàng (value), sự hài lòng từ khách hàng (satisfaction), khách hàng sẵn lòng giới thiệu thương hiệu (recommend), và danh tiếng của thương hiệu (reputation).