TikTok giới thiệu Trung tâm an toàn cho các gia đình

TikTok cho biết mình đang là một cộng đồng toàn cầu, nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo. Vì vậy, việc ngăn chặn các hành vi và nội dung mang tính bắt nạt, quấy rối là vô cùng quan trọng nhằm giúp người dùng thực sự cảm thấy an toàn và tự tin để thể hiện bản thân.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng TikTok về bắt nạt trực tuyến, hãng đã phối hợp với các chuyên gia hàng đầu, bao gồm trung tâm nghiên cứu bắt nạt trực tuyến, mạng lưới tin tức gia đình và hội đồng cố vấn nội dung của TikTok Mỹ để phát triển một hướng dẫn chi tiết về cách chống lại nạn bắt nạt. Hướng dẫn cung cấp cho người dùng những thông tin và công cụ cần thiết để ngăn chặn hành vi bắt nạt, quấy rối, cũng như các nguồn tài nguyên được dịch ra nhiều thứ tiếng cho những người cần sự giúp đỡ tại mỗi quốc gia.

Ngoài ra, Trung tâm an toàn là một sáng kiến quan trọng, thể hiện cách Tiktok đã và đang hỗ trợ các gia đình hoạt động an toàn trên nền tảng. Giờ đây, mọi người đều có thể dễ dàng truy cập Trung tâm an toàn từ phần cài đặt hoặc các mục khác trong ứng dụng.

Trong thời gian tới, TikTok cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào sáng kiến mới, duy trì và phát triển TikTok trở thành nền tảng an toàn và thân thiện với tất cả mọi người.