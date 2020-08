Tính năng tự động điền thông tin trên Android thêm xác thực sinh trắc học

Theo Gizmochina, là một trong những trình quản lý mật khẩu miễn phí tốt nhất hiện có và được tải sẵn với tất cả thiết bị Android có GMS (Google Mobile Services), việc dịch vụ tự động điền thêm hỗ trợ xác thực sinh trắc học là một điều đáng chú ý.

Khả năng mới này được Google cập nhật từ phía máy chủ dần đến người dùng sử dụng các phiên bản GMS v20.33.13 và v20.26.14. Để kiểm tra xem nhận được tính năng mới hay chưa, bạn hãy đi tới Settings > Google > Auto-fill > Auto-fill with Google và có tùy chọn mới được gọi là Auto-fill Security hay không. Nếu có hãy bật nó để sử dụng giải pháp sinh trắc học của thiết bị của người dùng như vân tay, quét mống mắt hoặc nhận dạng khuôn mặt an toàn tùy thuộc vào thiết bị mà người dùng sở hữu.

Báo cáo ban đầu cho thấy Auto-fill with Google hoạt động hoàn hảo trên các phần mềm của Google như Chrome, Android và Chrome OS. Trên các phần mềm này, mỗi khi cần nhập thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị lời nhắc người dùng sử dụng Auto-fill with Google nếu nó đã được kích hoạt. Việc sử dụng dịch vụ Auto-fill with Google cũng dễ dàng và miễn phí.