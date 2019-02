Tổng thống Donald Trump sắp cấm thiết bị viễn thông Trung Quốc

Đây là thông tin mà tờ Politico đăng tải, dựa trên ba nguồn tin ẩn danh. Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ có kế hoạch ra chỉ thị này trước hội nghị lớn của ngành là MWC Barcelona, diễn ra ở Tây Ban Nha từ ngày 25.2, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng trong các hợp đồng công nghệ cao cấp tương lai.

Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng cho thế hệ internet tốc độ cực cao kế tiếp 5G đang được phát triển, giới chức Mỹ muốn chuyển trọng tâm về mặt an ninh. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin xoay quanh lệnh hành pháp cấm hàng viễn thông Trung Quốc.

Các nước trên thế giới đang chạy đua để xây dựng và tung ra mạng 5G. 5G sẽ giúp tăng đáng kể tốc độ giao tiếp của các thiết bị, và đẩy mạnh lượng dữ liệu có thể được truyền đi. ZTE và Huawei Technologies là hai cái tên cạnh tranh mạnh mẽ trong mảng này.

Mỹ trước đây từng lấy lý do an ninh quốc gia để từ chối dùng thiết bị viễn thông Trung Quốc. Nước này cho rằng phần cứng từ các hãng Đại lục có thể tạo cửa hậu cho chính phủ Bắc Kinh xâm nhập vào mạng lưới Mỹ. Từ năm 2012, nhà sản xuất thiết bị mạng lớn nhất thế giới Huawei bị cấm bán sản phẩm loại này ở Mỹ . Ngược lại, Trung Quốc cùng Huawei thì nhiều lần phủ nhận rủi ro an ninh nào đến từ họ, cho rằng phía Mỹ mạnh tay chỉ vì lo ngại cạnh tranh.