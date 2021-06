Trang blog của cựu Tổng thống Donald Trump chính thức đóng cửa

Theo CNBC, trang web From the Desk of Donald J. Trump có tên miền là donaldjtrump.com/desk đã được đóng cửa vĩnh viễn. Trợ lý cấp cao của ông Trump là Jason Miller cũng xác nhận điều đó và nói thêm, "đây chỉ là một trong những nỗ lực rộng lớn hơn mà chúng tôi có và đang làm việc". Blog của ông Trump là một kênh khơi mào phản ứng trong phán quyết của hội đồng giám sát Facebook liên quan đến lệnh cấm của mạng xã hội này đối với tài khoản Facebook của cựu Tổng thống Mỹ.